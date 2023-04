Billy Magnussen nel cast del live-action Lilo & Stitch

L’attore Billy Magnussen è entrato a far parte del cast in costruzione di Lilo & Stitch, la versione live-action del classico d’animazione Disney.

Deadline ha riferito che l’attore farà parte del cast del live-action in un ruolo attualmente ancora misterioso. Billy Magnussen di recente ha fatto parte di “No Time To Die“, mentre prossimamente affiancherà Cristin Milioti e Ray Romano nell’acclamata serie HBO MAX “Made for Love“.

Con Magnussen, il cast di Lilo & Stitch conta al momento anche l’esordiente Maia Kealoha come Lilo, e Zach Galifianakis in un ruolo ancora da definire.

Il film, inizialmente affidato alla regia di Jon M. Chu, sarà diretto da Dean Fleischer Camp, regista del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On. Chris Kekaniokalani Bright ha firmato la sceneggiatura. Il budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con un uso misto di sequenze dal vivo – e quindi con attori reali – ed altre in digitale, una sorta di operazione svolta dalla Paramount con Sonic. La release potrebbe essere destinata a Disney+.

