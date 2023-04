Il cast storico del franchise Deadpool è pronto a riunirsi in vista delle riprese del terzo atteso capitolo, stavolta targato Marvel Studios.

Secondo un aggiornamento offerto da Deadline, infatti, Morena Baccarin e Stefan Kapicic hanno accettato di tornare in Deadpool 3 come Vanessa e Colosso. La fonte ha inoltre aggiunto che Brianna Hildebrand non ha ancora firmato per tornare come Testata Mutante Negasonica, ruolo interpretato, come i due colleghi sopra citati, in Deadpool e nel suo sequel. Gli altri ritorni già confermati nel recente passato sono quelli di Karan Soni e Leslie Uggams, rispettivamente come il tassista Dopinder e lacoinquilina cieca Blind.

DEADPOOL 3

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic. Il film sarà nelle sale dal 8 novembre 2024.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).