Bif&st 2020: Premiate Lina Sastri e Micaela Ramazzotti

Nella giornata di ieri la direzione del Bif&st 2020 – Bari International Film Festival ha premiato le attrici Lina Sastri e Micaela Ramazzotti.

La Sastri ha ricevuto il premio Federico Fellini per l’eccellenza artistica. Le motivazioni di questa premiazione sono state riconosciute grazie al concerto omaggio ad Ennio Morricone, di cui è stata protagonista lo scorso anno nel corso della stessa kermesse cinematografica. La registrazione di tale evento verrà proiettata venerdì 28 presso il Teatro Piccinni alle 22.30.

“Questo premio mi sorprende – ha detto Lina Sastri – , perché non ho mai lavorato con Fellini, ho avuto la fortuna di conoscerlo e avere anche un po’ del suo affetto e della sua stima. Devo questo premio al mio caro amico Felice Laudadio, direttore del Bif&st, che forse me lo fa conferire per affetto. Sono grata, vedo che lo daranno anche al grande Benigni che ha fatto un Geppetto straordinario in Pinocchio. Io quest’anno dal punto di vista cinematografico non ho qualcosa di evidente da premiare, forse l’ho avuta in passato e spero di averla in futuro, quindi lo prendo come un augurio per il mio futuro, tra l’altro come ben sapete ci sarà la mia partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, sarà una vera nuova prova per me. Abbiamo appena recitato solo prosa in ‘Maria Maddalena’, recitato e cantato in ‘Eduardo mio’, ora balliamo. Dobbiamo imparare a ballare e soprattutto andare in televisione che è un mezzo completamente diverso dal set, dal palcoscenico, da quegli spazi che io conosco e sono terrorizzata. C’è poi ‘La casa di Ninetta’, un sogno che spero di realizzare prima di morire, tratto dal libro che ho dedicato a mia madre Ninetta, morta di alzheimer, da cui trassi un monologo che ho fatto in teatro, ho scritto una sceneggiatura. Aspettiamo intanto che finisca questa aria di tragedia del Covid e di trovare qualche altro partner produttivo necessario per poterla fare. Speriamo bene“

Nella stessa serata, dalla suggestiva cornice del cortile del Castello Svevo di Bari, ed in occasione della proiezione del film Gli anni più belli, l’attrice Micaela Ramazzotti ha invece raccolto il Premio Anna Magnani per l’interpretazione di Gemma. Queste sono state le parole di ringraziamento della Ramazzotti attraverso una videoregistrazione inviata al Bif&st:



“Sono contenta e onorata di aver ricevuto questo premio per la mia interpretazione in questo straordinario film. Visto che siete a Bari accendete un cero nel Teatro Petruzzelli per omaggiare i personaggi di Mimmo e Dea di Polvere di Stelle, che adoro e mi hanno tenuto compagnia in questo periodo…”

L’attrice ha poi salutando il pubblico esibendosi ironicamente nel famoso brano “Ma’ndo vai se la banana non ce l’hai?“.

