Bif&st 2020: Parte con una mostra l’edizione dedicata a Monicelli

E’ partita la nuova edizione del Bife&st – Bari International film Festival che, quest’anno, si svolgerà in una formula “open space” per garantire il rispetto delle norme per la sicurezza sanitarie in relazione del covid-19.

A dare lo start a questa manifestazione è stata l’inaugurazione della Mostra Fotografica in omaggio del maestro Mario Monicelli, a cui è dedicata l’intera edizione del Bif&st 2020, per il decennale della sua scomparsa. A tal proposito si ricorda che il regista fu ospite del Bif&st nel 2009, in quell’occasione consegnò un premio a lui intitolato per la migliore regia a Paolo Sorrentino.

Alla presenza del direttore artistico Felice Laudadio, abbiamo visionato le 90 gigantografie provenienti dall’archivio fotografico della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia. La mostra contiene foto di scena, fotogrammi di film, ritratti, ma anche locandine celebri, il tutto ripercorrendo un percorso artistico iniziato a metà degli anni ’30 e conclusosi nel 2006.

La prima grande serata di questa edizione del Bif&st si è tenuta nella grande Arena costruita appositamente per la kermesse in Piazza Prefettura (o Piazza Libertà), dove per l’occasione è stato proiettato “La ragazza con la pistola” (1968). Nei prossimi giorni altri 19 film diretti da Monicelli saranno proiettati a turnazione nella sala 5 del Multicinema Galleria.

Per omaggiare ancora Monicelli nel Castello Svevo, martedì 25 agosto, verrà presentato un nuovo numero della rivista Bianco e Nero, interamente dedicato alla sua carriera.

