L’iconico Detective rivive nel primo trailer di The Batman

L’evento conclusivo del DC FanDome è finalmente giunto alcune ore fa: il panel di The Batman ha partorito trailer e notizie interessanti.

Niente storia alle origini, ma uno sguardo alle primissime indagini di quello che possiamo considerare il miglior detective di sempre. Il primo trailer di The Batman in sostanza mostra proprio questo lato del Bruce Wayne di Robert Pattinson, ma non solo.

Nel video c’è spazio per il Pinguino (non si chiama ancora così nel film) di Colin Farrell, per un’inedita Selina Kyle (Catwoman), ma anche per Gordon ed altri iconici personaggi dell’universo Batman.

Durante il panel, Matt Reeves ha spiegato che il trailer nasce da quel poco di girato prodotto, e che presto (da settembre) si tornerà nuovamente sul set dopo il lockdown che ha costretto l’industria cinematografica a fermarsi.

THE BATMAN

PRODUZIONE : The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

: The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST : Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard.

: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a . Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale dal 1° ottobre 2021.

IL TRAILER