Benedict Wong torna sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono ripartite dopo la pausa invernale, a confermare il ritorno sul set è stato Benedict Wong.

Il celebre attore ha aggiornato i propri followers su Instagram attraverso un post-social in cui mostra il dietro le quinte del film. In aggiunta all’aggiornamento in questione sembra che i Marvel Studios abbiano messo contratto l’attore Adam Hugill per dare vita a Rintrah, personaggio ispirato alla mitologia, nei fumetti Rintrah è un minotauro alieno dotato di poteri magici.

Ecco il post-social di Benedict Wong:

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams.

TRAMA NON UFFICIALE: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe.

Negli Usa dal 25 marzo 2022.