Tom Holland è definito losco nella nuova clip di Cherry

Apple TV+ ha diffuso in rete oggi una nuova clip da Cherry, il dramma diretto dai fratelli Russo, con protagonista un inedito Tom Holland.

La clip in questione mostra il personaggio interpretato da Tom Holland mentre sembra approcciare, in maniera abbastanza strana, ad una ragazza (qui interpretata da Ciara Bravo). La “cosiddetta” stranezza del protagonista viene pertanto definita “losca” dalla ragazza. A tal proposito, va ricordato che nel film Holland darà vita ad un veterano della US Army che, al ritorno in patria dopo una missione in Iraq, inizia a soffrire per la dipendenza dalla droga sviluppata come conseguenza del disturbo da stress post-traumatico (DPTS).

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo. La sceneggiatura del film è stata firmata da Jessica Goldberg (The Path) in collaborazione con Angela Otstot (The Shield). Si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo d’esordio di Nico Walker. CAST: Tom Holland, Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

TRAMA: L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche.

Nelle sale Usa dal 26 febbraio 2021, su Apple Tv+ dal 12 marzo 2021.