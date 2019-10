Mancava solo l'ufficialità, ed ora è finalmente arrivata: Benedict Wong tornerà per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L'attore ha confermato di far parte del cast del sequel di Doctor Strange solo oggi, e questo nonostante il ritorno del suo "Wong" fosse da tutti dato più che scontato. Intervistato da Collider (via WGTC), infatti, il buon Wong ha rivelato di essere nel film solo perchè a confermarglielo è stato il regista Scott Derrickson.

"Ho twittato Scott solo per confermare, 'Sono in questo?' E ha detto di sì. Quindi, è buono a sapersi. Vedremo cosa succede."

Benedict Wong ha interpretato il Maestro delle Arti Mistiche Wong in Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Scott Derrickson. La sceneggiatura è stata affidata a Jade Bartlett.

Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 7 maggio 2021.