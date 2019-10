Sony Pictures Italia ha aperto la campagna promozionale di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, sequel del fortunato fantasy dello scorso anno.

Il celebre universo narrativo creato da Beatrix Potter torna nuovamente al cinema due anni dopo i 351 milioni di dollari, e le ottime recensioni della critica. Questa volta il simpatico coniglio Peter sarà alle prese con la voglia di vivere un'avventura in solitaria che, ovviamente, si rivelerà non priva di insidie.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga

Il film è stato diretto da Will Gluck, su una sceneggiatura firmata da Rob Lieber e lo stesso Will Gluck. Nel cast spazio per Domhnall Gleeson e Rose Byrne.

La Sinossi. PETER RABBIT ™ 2: UN BIRBANTE IN FUGA. L'amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 9 aprile 2020.