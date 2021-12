Ben Schwartz si aggiunge al cast di Renfield, l’horror Universal

Posted on

L’attore Nicolas Cage è entrato a far parte del cast in costruzione di Renfield, il film tratto dall’omonimo romanzo di Bram Stoker diretto prossimamente da Chris McKay. Reduce da alcuni importanti gettoni indie in film quali Prisoners of the Ghostland, Mandy e Color Out of Space, il celebre attore Nicolas Cage vestirà i panni dell’iconico