Anche Awkwafina con Nicolas Cage nel cast di Renfield

Il cast in costruzione dell’horror Renfield continua a regalarsi nomi di grande rilievi in vista dell’inizio delle riprese il prossimo anno: il nome nuovo è quello di Awkwafina.

Meno di 24 ore dall’annuncio dell’ingaggio di Nicolas Cage (qui la notizia), il casting di Renfield ha prodotto quello di Awkwafina, attrice di recente apprezzata nel cinecomic Marvel “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli“. L’attrice, secondo il The Hollywood Reporter, andrà ad interpretare una delle persone che si metteranno alla ricerca di Dracula (Nicolas Cage). La fonte spiega, inoltre, che le riprese dovrebbero partire nel corso del 2022 da New Orleans.

Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.

Renfield sarà diretto, come anticipato, da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata da tempo firmata da Ryan Ridley. La trama del film è attualmente tenuta sotto chiave, ciò che è nota è l’ambientazione, ossia l’era moderna. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst.

Nel cast al momento spazio per Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina.