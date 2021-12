Le primissime foto da The Lost City, domani il trailer

Paramount Pictures ha diffuso quest’oggi le primissime immagini ufficiali di The Lost City, commedia d’azione con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum.

Noto in precedenza come The Lost City of D, il film diretto da Adam Nee e Aaron Nee nella giornata di domani si mostrerà finalmente al pubblico della rete attraverso il lancio del primo trailer ufficiali. Nel film, lo ricordiamo, ci sarà spazio anche per Daniel Radcliffe, l’iconico attore che accompagnato l’infanzia di molti con la saga Harry Potter.

Sandra Bullock and Channing Tatum star in Paramount Pictures’ “THE LOST CITY.”

L-r Daniel Radcliff (Standing), Channing Tatum and Sandra Bullock (seated) star in Paramount Pictures’ “THE LOST CITY.”

L-r, Brad Pitt, Sandra Bullock and Channing Tatum star in Paramount Pictures’ “THE LOST CITY.”

The Lost City seguirà la storia di una scrittrice di romanzi rosa molto schiva che crede che non possa esserci nulla di peggio di ritrovarsi bloccata a partecipare a un tour promozionale con il modello della copertina del suo libro. I due, tuttavia, vengono rapiti e catapultati in un’avventura spietata nella giungla, a dimostrazione che la vita possa rivelarsi molto più bizzarra, e anche più romantica, delle sue storie di finzione in edizione tascabile.

Il film vedrà la stessa Sandra Bullock in cabina di produzione con la sua Fortis Films in collaborazione con la 3dot Productions, la Paramount Pictures, invece, si occuperà della distribuzione, che dovrebbe essere fissata al 15 aprile 2022 (in Italia dal prossimo marzo). L’idea originale del film è venuta da Seth Gordon, mentre la sceneggiatura sarà di Dana Fox (Cruella, How to Be Single), con Oren Uziel che ha scritto il trattamento originale. Nel cast, con la Bullock, Channing Tatum e l’ex Harry Potter, anche Da’Vine Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison e Bowen Yang.