Bee Gees: Ridley Scott dirigerà un film sul celebre gruppo

Il celebre gruppo Bee Gees sarà presto al centro di un film prodotto dalla Scott Films, e Ridley Scott siederà in cabina di regia.

Sull’onda del successo di One Love: Bob Marley (ora in sala) e con Michael (il film su Michael Jackson) attualmente in produzione, Hollywood punta ancora sui nomi che hanno fatto la storia della musica. Questa mattina, infatti, il The Hollywood Reporter ha riferito che Ridley Scott dirigerà il film sui Bee Gees.

La fonte ha confermato che Scott dirigerà e produrrà il film con la sua Scott Free assieme a Graham King per GK Films. La sceneggiatura sarà, invece, firmata da John Logan, lo sceneggiatore di Il Gladiatore. Un film sui Bee Gees, per onor di cronaca, era stato messo in produzione già nel 2021 con Kenneth Branagh indicato come regista, è evidente a questo punto che l’obiettivo dell’industria hollywoodiana sia stato puntato altrove.

I Bee Gees hanno fatto la storia della musica pop degli anni ’60 e ’70, componendo brani musicali che rimarranno per sempre nella memoria quali “How Can You Mend a Broken Heart“, “Too Much Heaven“, “Nights on Broadway” e “Stayin ‘Alive“. Gibb Barry è l’unico membro al momento vivo del gruppo, Robin e Maurice sono morti rispettivamente nel 2003 e nel 2012.