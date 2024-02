Nel giorno di San Valentino il Box Office USA ha offerto al pubblico la sfida tra il biopic One Love ed il cinecomic Madame Web.

Con un lungo weekend ancora da percorrere (lunedì è anche il classico President’s Day), la prima sfida per la vittoria del botteghino USA è andata mercoledì – nel giorno di San Valentino – a One Love, il biopic incentrato sulla vita di Bob Marley. Il film ha incassato all’esordio 14 milioni di dollari, ed è divenuto il maggior esodio di sempre infrasettimanale nel giorno degli innamorati.

Il film non ha proprio convinto la critica, ma il pubblico ha amato il lavoro svolto da Kingsley Ben-Adir premiandolo con un punteggio al CinemaScore di “A”. Con queste premesse, One Love potrebbe chiudere la sei giorni d’esordio tra i 30 ed i 35 milioni.

Il cinecomic Madame Web, invece, ha raccolto mercoledì un più scadente incasso da 5,4 milioni di dollari che, sommato ad un “C+” come punteggio al CinemaScore, potrebbe significare un più che probabile flop entro domenica per la Sony. Le stime degli analisti, a tal proposito, vedono Madame Web verso un esordio in sei giorni tra i 25 ed i 30 milioni. Nessun altro eroe-ragno più sostituire il buon Spider-Man!

