Warner Bros produrrà molto presto una nuova trilogia dedicata al celebre Batman, ciononostante molti dettagli del progetto di Matt Reeves ad oggi risultano ancora avvolti nel mistero.

Fino ad oggi sappiamo che Matt Reeves avrà Robert Pattinson come nuovo Cavaliere Oscuro, inoltre è noto che la Warner ha preso di mira attori come Jeffrey Wright e Jonah Hill rispettivamente per i ruoli del Commissario Gordon ed un villain ancora non specificato.

Fatta questa piccolo premessa, passiamo alle voci. Secondo il noto magazine Forbes, pare che la Warner Bros vorrebbe introdurre nel corso della trilogia legata a Batman personaggi molto amati dai fan come Batgirl e Nightwing.

Per la prima si tratterebbe di una conferma importante, considerato che la Warner sta sviluppando un film in solitaria già da un bel po' di tempo. Per Nightwing, invece, lo studios, sempre secondo la fonte, vorrebbe introdurre Dick Grayson nel corso di uno dei tre film su Batman, per poi di spostare l'attenzione su un film interamente incentrato sulle gesta del giovane eroe, e quelle di altri protagonisti della Young Justice League (qui il post relativo all'ipotetico film).

Forbes nel suo report si spinge ancora più in profondità, e sembra confermare che in casa Warner Bros l'obiettivo non dichiarato potrebbe essere quello di creare una saga quasi esclusivamente legata all'universo narrativo Batman, un po' come sta facendo la Sony con quello di Spider-Man.