Babylon: dal 21 luglio il film arriva su Paramount+

Dopo il debutto negli Stati Uniti e in Canada, BABYLON, la scintillante storia del glamour e degli eccessi di Hollywood, sarà disponibile partire dal 21 luglio su Paramount+ in Italia.

L’epopea cinematografica arriverà inoltre sul servizio di streaming nel Regno Unito, in Australia, Germania, Svizzera, Austria, America Latina, Brasile oltre che in Corea del Sud nel corso dell’anno.

Babylon: sinossi

Ai party delle ville hollywoodiani può succedere di tutto, anche che si presenti un elefante. Terra di opportunità, ha sempre rappresentato questo Hollywood, un luogo dove ci si può trovare nel luogo giusto con le persone giuste con poco ingegno: è il caso della bellissima Nellie (Margot Robbie) e di Manuel “Manny” Torres (Diego Calva). Lei, scelta per sostituire un’altra attrice, scelta per la sua sensualità nel ballo sfrenato, mostra subito di aver l’estetica giusta e, inizia così a mietere un successo dopo l’altro. Mannie, un tuttofare che, grazie a Jack Conrad (Brad Pitt), divo del cinema muto, si fa strada nella produzione di un nuovo modo di fare cinema.

Babylon: un cast stellare per la scintillante Hollywood degli anni ’20

BABYLON segue un ambizioso cast di personaggi – la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlette (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il talentuoso musicista (Jovan Adepo) e l’affascinante performer di successo (Li Jun Li) – che si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni ’20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l’industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro.

BABYLON è una produzione Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Scritto e diretto da Damien Chazelle (“First Man”, “La La Land”), il film è prodotto da Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.; I produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.