Sony annuncia il periodo d’uscita al cinema di Venom 3

Mentre si attendono ancora dettaglio riguardo la possibile trama, il cinecomic Venom 3 ha finalmente ottenuto un periodo d’uscita.

SuperHeroHype questa sera ha riferito che la Sony ha scelto Halloween 2024 come periodo ideale per l’uscita in sala del terzo capitolo della saga ispirata al famoso simbionte di casa Marvel. La finestra d’uscita, nonostante non sia stata rivelata in maniera esatta, si avvicina a quella di un altro attesissimo cinecomic, stiamo ovviamente parlando di Joker 2 – Folie a Deux (4 ottobre).

VENOM 3

Non ci sono ancora dettagli riguardo la prossima avventura del famoso simbionte, a tal proposito è lecito pensare che il franchise Marvel di proprietà Sony possa con Venom 3 iniziare ad offrire importanti connessioni narrative. La Sony porterà al cinema il film ad ottobre 2024.

Con Tom Hardy, è probabile che Stephen Graham, l’attore che in Venom: La Furia di Carnage ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan trasformato da Carnage nella sequenza post-credits nel simbionte noto come Toxin, sia di ritorno, offrendo così spazio all’introduzione di un nuovo villain. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor sono tra le new entry del cast.