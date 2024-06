Avengers 5: Benedict Cumberbatch conferma le riprese nel 2025

Il futuro del Marvel Cinematic Universe passerà inevitabilmente per Deadpool & Wolverine, ma c’è chi parla già di Avengers 5.

L’attore Benedict Cumberbatch, che nell’MCU interpreta Doctor Strange, si è ritrovato a parlare del prossimo crossover Marvel Studios, svelando che le riprese partiranno molto presto. In particolare, Cumberbatch ha confermato il ritorno del suo personaggio nel film, ma anche che le riprese sono previste per il 2025. Ecco il passaggio della lunga intervista dedicato ad Avengers 5:

“Non vedo l’ora di tornare a interpretare Doctor Strange nel prossimo film degli Avengers. Le riprese inizieranno l’anno prossimo.“

Avengers 5: a che punto siamo?

Lo sceneggiatore Michael Waldron ha completamente riscritto Avengers 5 (prima intitolato Avengers: The Kang Dynasty) dopo lo spinoso caso Jonathan Majors, licenziato dopo la condanna per violenza di terzo grado. Manca ancora un regista collegato al progetto, anche se il nome più gettonato sembrerebbe quello di Shawn Levy, guarda caso regista del prossimo Deadpool & Wolverine (qui la notizia nel dettaglio). Per quanto riguarda la data di uscita, i Marvel Studios al momento hanno tenuto lo slot del 1° maggio 2026.

