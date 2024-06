Box Office ITALIA: domina Inside Out 2 nel weekend

Inside Out 2 ha letteralmente monopolizzato gli incassi del weekend al Box Office ITALIA, e lo ha fatto con numeri pazzeschi.

Percorrendo lo stesso sentiero vincente della stragrande maggioranza dei mercati internazionali, USA compreso, il nuovo film d’animazione Disney/Pixar ha dominato il botteghino nazionale, e portato numeri impressionanti in un periodo molto difficile per gli esercenti del belpaese. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, Inside Out 2 ha chiuso il suo weekend d’esordio con un incasso stimato di 12,79 milioni di euro (16,77 milioni con il quinto giorno e le anteprime).

Statistiche storiche alla mano, i primi sei giorni in sala di Inside Out 2 rappresentano il sesto miglior risultato di sempre in Italia, sempre considerando i primi sei giorni in sala, ma anche il miglior esordio in assoluto per un film d’animazione. Insomma, il ritorno al cinema delle emozioni targate Pixar è da considerare sotto ogni punto di vista un trionfo ..e siamo solo all’inizio.

Spostando, invece, l’attenzione altrove, gli altri film in programmazione hanno continuato ad offrire incassi e statistiche sotto la media stagionale, già ampiamente bassa. Bad Boys: Ride or Die, per esempio, ha chiuso al secondo posto con 474 mila euro, per un totale di 1,58 milioni, mentre l’esordio di The Bikeriders (qui la recensione) ha offerto un incasso al terzo posto di 242 mila euro nel weekend, che sale a 303 mila euro con le anteprime.

