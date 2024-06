Box Office USA: secondo weekend da record per Inside Out 2

L’emozionante corsa in testa al Box Office USA di Inside Out 2 non ha subito forti rallentamenti nel suo secondo weekend, anzi la parola record è divenuta la normalità.

Il the Hollywood Reporter ha riferito che il secondo weekend di programmazione negli USA ha portato nelle casse della Disney la bellezza di 100 milioni di dollari, ma anche 164,4 milioni a livello internazionale, per un totale Worldwide di 724,4 milioni di dollari. A questo punto della corsa, Inside Out 2 è divenuto il film con il maggiore incasso in assoluto del 2024, superando in questa speciale classifica “Dune Parte Due” (711 milioni). L’incasso complessivo negli USA è ora salito a quota 355,2 milioni di dollari, mentre quello internazionale è salito a 369,4 milioni di dollari, con alcuni mercati ancora da raggiungere.

Inside Out 2 risulta tra i pochi film nella storia del Box Office USA ad incassare oltre 90 milioni nel secondo weekend di programmazione. Statistiche alla mano, si tratta del miglior secondo weekend della storia per un film d’animazione, e del settimo in assoluto dietro film di saghe ricchissime quali “Avengers“, “Star Wars” e “Jurassic World“.

Bad Boys: Ride or Die ha tenuto il secondo posto facilmente con un nuovo incasso da 18,8 milioni di dollari, per un totale di 146,9 milioni. The Bikeriders (qui la recensione) ha aperto in terza posizione con un incasso da 10 milioni di dollari, mentre L’esorcismo – Ultimo atto ha incassato all’esordio 2,4 milioni di dollari, tra i risultati più bassi di sempre per Russell Crowe.

