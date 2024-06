Odessa Young nel film autobiografico su Bruce Springsteen

L’attrice Odessa Young sarà nel cast del film autobiografico su Bruce Springsteen dal titolo Deliver Me From Nowhere.

Deadline, a tal proposito, ha riferito che la Young nel film potrebbe interpretare l’interesse amoroso del giovane Springsteen che, lo ricordiamo, sarà portato al cinema da Jeremy Allen White (il trailer di The Bear S3). Di recente l’attrice è stata apprezzata in “The Order” di Justin Kurzel, mentre prossimamente sarà tra gli interpreti dell’horror psicologico dal titolo “Damned”.

Deliver Me From Nowhere sarà scritto e diretto da Scott Cooper, in cabina di produzione ci saranno Scott Stuber (ex dirigente Netflix), Ellen Goldsmith-Vein e Eric Robinson. Al momento nel cast figurano Jeremy Allen White, Paul Walter Hauser e come annunciato Odessa Young.

Il film, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe ruotare intorno alla storia di come Springsteen e la sua leggendaria E Street Band abbiano realizzato l’album “Nebraska” nel 1982, un momento cruciale nella carriera dell’icona della musica rock americana.

