Jurassic World 4: Scarlett Johansson conferma il casting

Il cast di Jurassic World 4 (titolo al momento provvissorio) potrà contare su Scarlett Johansson, ed ora la notizia è ufficiale.

Impegnata nel tour promozionale del suo ultimo film dal titolo “Fly Me To The Moon“, la famosa attrice ha parlato brevemente dei suoi prossimi impegni lavorativi con ComicBook, tra cui il nuovo Jurassic World movie. In uno dei passaggi dell’intervista, la Johansson ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare il casting:

“Sono un’enorme fan di Jurassic Park. È uno dei primi film che ricordo di aver visto al cinema. Lo ricordo in modo molto vivido. Mi ha tipo cambiato la vita. È stato incredibile. Non riesco a esprimere quanto sono entusiasta.”

Mancano ancora dettagli sulla trama, ma dalla fonte spuntano nuovi rumours. In particolare, il film al momento viene identificato dagli addetti ai lavori come “Jurassic World 4” o “Jurassic City” (si, proprio come il film a basso budget presente in varie piattaforme digitali). Per le riprese, pare che potrebbero partire molto presto con locations dislocate tra Tailandia, Malta e gli Sky Studios di Elstree, in Inghilterra. Inoltre, sulla trama le voci parlano di un gruppo di persone bloccate su un’isola in compagnia dei dinosauri.

Il cast del nuovo Jurassic World comprende al momento Mahershala Ali, Rupert Friend, Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise e Jonathan Bailey. Da tempo, invece, è oramai noto che il vecchio cast della saga non farà parte del nuovo film.

Jurassic World 4 (titolo non ufficiale) sarà diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produrrà attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che produrranno attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

La release del nuovo Jurassic World è stata fissata per il 2 luglio 2025.

