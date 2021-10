Autobot e Decepticon nelle nuove foto dal set di Transformers: Il Risveglio

Il regista Steven Caple Jr è tornato ad aggiornare sullo stato delle riprese del suo ultimo film “Transformers: Il Risveglio“, e lo ha fatto pubblicando due splendide foto dal set.

Le due immagini in questione, pubblicate poi anche sugli account ufficiali della saga Transformers, mostrano i membri dei due schieramenti avversari “Autobot e Decepticon” mentre sfoggiano i loro look da auto. Da notare, ancora una volta, la volontà dei produttori di tornare a mostrare i mitici robottoni della Hasbro così come sono stati apprezzati dai fan nelle primissime serie animate.

Il nuovo film sarà ambientato in parte a Brooklyn, a New York, e poi anche in Perù. tra i doppiatori anche Ron Perlman, che sarà Optimus Primal. Peter Cullen sarà ancora una volta Optimus Prime.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. Le riprese del film sono in corso presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.