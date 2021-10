DC FanDome: il nuovo trailer dell’evento globale atteso per il 16 ottobre

Poche ore fa è stato diffuso il nuovo trailer relativo alla seconda edizione del FanDome, l’evento principe dedicato ai fan dell’universo DC Comics.

Atteso in rete per il prossimo 16 ottobre, il DC FanDome 2021 quest’oggi si è mostrato nuovamente ai fan attraverso un trailer pieno zeppo di sequenze tratte dai trailer che verranno diffusi, ma anche di dichiarazioni da parte dei tanti protagonisti del prossimo futuro (tra cinema, tv, videogames e fumetti) targato DC. A tal proposito, in questo nostro ultimo aggiornamento Warner Bros ha diffuso la lunghissima lista degli ospiti che si avvicenderanno durante le quattro ore del DC FanDome.

L’evento prenderà il via il prossimo 16 ottobre a partire dalle ore 10:00 PST (19:00 ora italiana), la durata effettiva sarà 4 ore, tra panel virtuali, trailer (si spera in abbondanza) ed ospiti internazionali. Ovviamente non sarà solo il cinema protagonista al DC FanDome, molto spazio, infatti, verrà dato all’universo DC televisivo, così come a quelli videoludici e fumettistici.

La prima edizione del DC FanDome è andata in scena ad agosto 2020, l’evento è nato poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Il seguito di appassionati in rete è stato talmente alto da dare vita ad una seconda edizione.