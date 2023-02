Il cinecomic Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha dominato il Box Office Italia per l’intero weekend d’esordio.

Così come accaduto a livello internazionale (qui i dati del Box Office USA), anche in Italia gli incassi di Ant-Man 3 hanno rappresentato una importante iniezione di fiducia per un mercato che in questo inizio di 2023 ha vissuto solo dell’enorme exploit offerto da Avatar: La via dell’acqua. A tal proposito, con gli incassi del cinecomic Marvel Studios il bottino dell’intero botteghino nazionale è balzato fino a quota 6 milioni, una cifra di certo non di poco conto.

Venendo nei particolari dei dati offerti da Cinetel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccolto nella quattro giorni del weekend la bellezza di 2.4 milioni di euro, che diventano 3.03 milioni se prende in considerazione il mercoledì d’esordio. Volendo fare un confronto con i due capitoli precedenti – entrambi usciti in agosto – il primo Ant-Man esordì con 2 milioni, mentre Ant-Man and the Wasp con 2.3 milioni, quindi anche se di poco ma la tendenza è più che altro positiva.

In seconda posizione, la commedia Tramite Amicizia ha raccolto 985 mila euro nel weekend, e 1.38 milioni in sei giorni (ha esordito di martedì), mentre Non Così Vicino con Tom Hanks si è classificato terzo con 432 mila euro (qui la nostra recensione).