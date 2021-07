Addio Richard Donner: è morto il famoso regista di Superman e Arma Letale

Quella che si chiude oggi è una giornata funeste per il mondo dell’intrattenimento, e questo perchè alla morte di Raffaella Carrà si è aggiunta poco fa quella di Richard Donner, famoso regista hollywoodiano.

Ebbene si, Richard Donner è morto all’età di 91 anni, l’annuncio è stato dato poco fa dalla moglie – e produttrice – Lauren Schuler Donner che con il marito aveva fondato la The Donner’s Company. La morte è avvenuta nella mattinata di lunedì.

Originario del Bronx, il Richard Donner artista ha mosso i primi passi dirigendo spot pubblicitari, per poi passare successivamente alla regia di episodi di serie iconiche quali The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., L’uomo da sei milioni di dollari e Perry Mason. Al cinema il suo primo successo è datato 1976, sua infatti è stata la regia di Il Presagio. Nel 1978 è arrivata la regia di Superman, e quindi la consacrazione a grande regista hollywoodiano. Ma la sua gloria di certo non ha mai smesso di ottenere consensi.

Gli anni ottanta di Donner si sono aperti con le regie di I Goonies, Ladyhawke, e l’avvio della saga Arma Letale, sue furuno anche le regie dei successivi tre capitoli, l’ultimo datato 1998. Le ultime ultime due prove registiche di Richard Donner sono state Timeline – ai confini del tempo (2003) e Solo 2 ore (2006).