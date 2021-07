Wolverine: Hugh Jackman stuzzica i fan del celebre mutante sui social

Certi attori devono la loro celebrità a ruoli ben precisi, Hugh Jackman per esempio sarà per sempre ricordato come Wolverine, il celebre mutante degli X-Men, e questo nonostante i tantissimi film da lui interpretati nel tempo.

L’addio di Hugh Jackman al ruolo di Wolverine è oramai lontano 4 anni, era infatti il 2017 quando l’attore australiano vestì per l’ultima volta l’iconico ruolo del mutante X-Men con Logan – The Wolverine… eppure c’è chi ancora spera in un suo ripensamento. Nonostante le solite teorie dei fan e i tanti rumours provenienti dalla rete, però ad oggi non ci sono notizie certe riguardo un suo ripensamento alla luce del fatto che la saga X-Men sarà presto riavviata dai Marvel Studios, ora proprietarie di quasi tutti i diritti sui personaggi Marvel Comics (mancherebbero solo quelli in mano alla Sony).

Detto questo, nelle ultime ore è stato lo stesso Jackman a lanciare ai fan una sorta di frecciatina postando alcune Instagram Stories a dir poco stuzzicanti. La prima riguarda un poster realizzato da BossLogic con protagonista il suo Wolverine, mentre la seconda è una foto datata che lo vede in compagnia di Kevin Feige, guarda caso il CEO dei Marvel Studios.

A questo punto è lecito sperare in un ritorno di fiamma, o quanto meno nella possibilità che le parti in causa (Jackman e Feige) possano in effetti aver avuto contatti in merito ad una nuova clamorosa collaborazione in vista del rilancio del franchise X-Men da parte dei Marvel Studios. In attesa di scoprire nuovi dettagli in merito, vi ricordiamo che potete trovare tutte le novità dall’universo Marvel a questo nostro indirizzo.

Cosa ne pensate di un ritorno di Hugh Jackman come Wolverine nell’MCU?