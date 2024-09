Addio Maggie Smith, la leggendaria attrice è morta a 89 anni

Hollywood piange questo pomeriggio la morte di Maggie Smith, la leggendaria attrice due volte Premio Oscar.

La notizia della dipartita è stata confermata dai figli, Chris Larkin e Toby Stephens, attraverso un comunicato stampa riportato da The Guardian. Maggie Smith aveva 89 anni.

Tra le più grandi attrici del panorama cinematografico britannico, con ben 70 anni di onorata carriera, la Smith in carriera ha vinto numerosi premi, tra cui due premi Oscar ed una serie di riconoscimenti in ambito teatrale. Inoltre, negli ultimi anni aveva raggiunto il cuore di una platea di pubblico molto più giovane attraverso la sua iconica interpretazione della Professoressa McGranitt nella saga di Harry Potter.

Il debutto è avvenuto negli anni cinquanta. Nel 1965 è arrivata la sua prima nomination agli Oscar per il ruolo di Desdemona nell’adattamento cinematografico dell’Otello diretto Laurence Olivier. L’Oscar è arrivato qualche anno dopo, nel 1969, con il ruolo dell’insegnante ribelle Miss Jean Brodie in La strana voglia di Jean. Nel corso degli anni successivi l’Academy ha premiato la sua grande arte recitativa con diverse nomination guadagnate per film quali In viaggio con la zia (1972) e Camera con vista (1985). Il secondo Oscar è invece arrivato per California Suite nel 1979. Negli anni duemila, inoltre, Maggie Smith ha fatto parte della serie tv di successo Downton Abbey, facendo parte dei due film successivi.

Tra gli altri premi guadagnati in carriera, vanno ricordati 3 Golden Globes, 5 BAFTA + 1 alla Carriera, 4 Emmy, 4 Screen Actors Guild ed 1 Tony Award per il teatro (via Wikipedia).

