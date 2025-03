Harry Potter | Nick Frost in trattative per la serie tv HBO

Il casting legato alla futura serie tv ispirata al mito di Harry Potter continua ad offrire nuovi interessanti aggiornamenti man mano che la pre-produzione va avanti.

Questa mattina, a tal proposito, Deadline ha riferito che HBO starebbe trattando con l’attore Nick Frost per un ruolo di peso nella nuova serie. Il ruolo in questione sarebbe quello del mezzo gigante Rubeus Hagrid, ruolo in tutti film della saga interpretato dal compianto Robbie Coltrane.

La fonte ha aggiunto che l’attore britannico e la HBO al momento starebbero solo trattando, ma pare che l’intenzione comune sia quella di chiudere quanto presto la trattativa. Intanto, pare che dalla scorsa settimana lo stesso Nick Frost ha iniziato a seguire sui social gli altri membri confermati della serie Harry Potter, ovvero John Lightow e Paapa Essiedu: altro dettaglio positivo?

Harry Potter | Cosa sappiamo.

Harry Potter vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series.

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

Tra i membri del cast al momento confermati, John Lithgow (Albus Silente), Paapa Essiedu (Severus Piton) e Janet McTeer (professoressa Minerva McGranitt).

La serie TV di Harry Potter, che verrà girata presso i Warner Bros Studios Leavesden, dove sono stati girati i film, dovrebbe debuttare su HBO tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Circa 32.000 bambini hanno inviato nastri di audizioni per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron, mentre le scelte definitive per il casting devono ancora essere rivelate.