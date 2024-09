Elevation: il trailer dell’horror sci fi con Anthony Mackie

E’ da poco on line il trailer di Elevation, il nuovo sci fi a forti connotati horror interpretato da Anthony Mackie, attore e produttore americano noto anche per aver interpretato Falcon nel nel Marvel Cinematic Universe.

Elevation è ambientato in un futuro post apocalittico popolato da mostruose e fameliche creature, questa la sinossi. un padre single e due donne si avventurano fuori dalla sicurezza delle loro case per affrontare creature mostruose per salvare la vita di un ragazzino.

Elevation è stato diretto da George Nolfi e scritto da John Glenn, Kenny Ryan e Jacob Roman. Lyrical Media, Inspire Entertainment, King’s Ransom Media e Story Ink hanno prodotto il film, mentre fungono da produttori Anthony Mackie insieme al regista George Nolfi, John Glenn, Alex Black, Jeremy Kipp Walker, Joel Viertel e Brad Fuller. Nel cast oltre ad Anthony Mackie trovano spazio Morena Baccarin, Maddie Hasson e Tony Goldwyn.

Elevation sarà distribuito negli USA da Vertical a partire dal prossimo 8 novembre, ancora non abbiamo una data di distribuzione del film nel nostro paese.

