My Hero Academia: You’re Next, il trailer dell’anime evento

Sony Pictures ha diffuso in rete il trailer di My Hero Academia: You’re Next, l’ennesimo capitolo della saga animata targata Toho.

Il nuovo film arriva in Italia il prossimo 10 ottobre 2024 con l’obiettivo di accontentare la crescente platea di appassionati del genere anime, amplianndo tra l’altro l’universo My Hero Academia, già un cult nel resto del mondo, tra film, serie anime e manga.

My Hero Academia: You’re Next è stato diretto da Tensai Okamura da una sceneggiatura scritta da Yōsuke Kuroda e presenta un cast corale che comprende Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji, Ayane Sakura e Kaito Ishikawa. You’re Next è il quarto film della saga ispirata ai personaggi di “My Hero Academia“, il manga di Kōhei Horikoshi.

La trama ufficiale: In una società in cui eroi e cattivi si scontrano continuamente in nome della pace e del caos, Deku, uno studente della U.A. High School che aspira a diventare il miglior eroe possibile, affronta il cattivo che imita l’eroe che ammira da tempo. Riusciranno Deku e il resto della U.A. High Class 1-A a proteggere il mondo ponendo fine a Dark Might, l’uomo che sostiene di essere il nuovo Simbolo della Pace?

