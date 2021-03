Addio a George Segal, l’attore è morto a 87 anni

Da alcune ore il mondo del cinema è in lutto per la triste scomparsa di George Segal, celebre interprete di film quali Chi ha paura di Virginia Woolf? e Un Tocco di Classe.

La notizia della morte di George Segal è rimbalzata in rete nella notte, ed è stata confermata dalla moglie Sonia attraverso una breve dichiarazione apparsa su Deadline. L’attore è scomparso all’età di 87 anni, a seguito di complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco.

Per Segal una vita al servizio della Settima Arte, con interpretazioni importanti che gli hanno “quasi” assicurato un Oscar nel 1967 con Chi ha paura di Virginia Woolf?, ma anche premiato con un successo ai Golden Globe Awards del 1973 con Un Tocco di Classe, film con cui ha recitato in compagnia di Glenda Jackson.

Oltre al suo debutto cinematografico, datato 1961 con Giorni senza fine, va ricordato anche il primo ruolo da protagonista con Qualcuno da Odiare (1965), e le tante partecipazioni a film di genere romantico, tutte o quasi andate in scena nel corso degli anni settanta. Dopo un leggero declino della sua carriera, avvenuto nella seconda parte degli anni settanta, è la televisione a riportare in auge il suo nome, a tal proposito è la serie tv The Goldbergs a ridare luce ad una carriera straordinaria.