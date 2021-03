Free Guy ancora rinviato, ecco la simpatica risposta di Ryan Reynolds

Nella giornata di ieri la Disney ha aggiornato il proprio listino uscite in seguito al protrarsi dell’emergenza Covid-19. Tra i tanti film rinviati “ancora” spiccava anche Free Guy – Eroe per Gioco, lo sci-fi interpretato da Ryan Reynolds.

Rinviato ripetutamente, con un’ultima release fissata per il prossimo maggio, il film Free Guy – Eroe per Gioco arriverà ora nelle sale americane a partire dal 13 agosto 2021. La risposta del protagonista Ryan Reynolds, ovviamente, non si è fatta attendere: attraverso i suoi canali social, infatti, l’attore ha commentato il nuovo rinvio con quella solita punta di ironia che tanto amano i suoi fan. Trovate il simpatico video-social in fondo alla pagina.

FREE GUY – EROE PER CASO

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman. CAST: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi e Channing Tatum.

TRAMA: Il nuovo film diretto da Shawn Levy (Una Notte al Museo, Stranger Things) racconta la storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world chiamato “Free City”. Guy decide così di trasformarsi nell’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.

Nelle sale Usa a partire dal 13 agosto 2021.