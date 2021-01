Addio a Jean-Pierre Bacri, straordinario attore e sceneggiatore

Se n’è andato ieri all’età di 69 anni a causa di un tumore Jean-Pierre Bacri, straordinario attore e sceneggiatore francese.

Di origine algerina, Bacri è ricordato soprattutto per le cinque commedie realizzate insieme alla moglie e regista Agnès Jaoui da lui scritte e interpretate di cui ricordiamo, soprattutto, Il gusto degli altri (2000) e Così fan tutti (2004).

In tutta la sua carriera, Bacri ha vinto quattro volte il César per la miglior sceneggiatura e un César come miglior attore non protagonista.

Tra le sue ultime interpretazioni va ricordata quella del wedding planner in C’est la vie – Prendila come viene (2017), ma non va dimenticato nemmeno il suo contributo alla sceneggiatura del dittico Smoking/No Smoking diretto nel 1993 da Alain Resnais.