Adam Scott entra nel cast di Madame Web, il film Sony/Marvel

L’attore Adam Scott è salito a bordo del cast di Madame Web, l’annunciato film Marvel/Sony con protagonista Dakota Johnson.

Il The Hollywood Reporter è stato tra i primi a confermare l’ingaggio dell’attore, ma ciononostante non è riuscito a dare indizi riguardo il ruolo a lui assegnato dalla Sony. Di recente Scott ha fatto parte del cast di Severance, dramma di fantascienza andato in onda su Apple TV+. Ricordiamo che l’ultimo ingaggio riguardante il cast è stato quello di Mike Epps (qui i dettagli).

MADAME WEB

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno da tempo iniziato a scrivere la sceneggiatura, mentre in cabina di regia S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders e Collateral) è da tempo collegata al film in chiave registica. Nel cast al momento sono confermati Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim, Celeste O’Connor, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott.

Il personaggio nei fumetti è nota come Cassandra Webb. E’ stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.

Il film sarà nelle sale Usa a partire dal 7 luglio 2023.