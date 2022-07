Madame Web: nel cast con Dakota Johnson anche Mike Epps

L’attore Mike Epps troverà presto spazio per recitare nel Marvel Universe lato Sony Pictures: farà parte del cast del film Madame Web.

A confermare l’ingaggio è stato questa sera un articolo di Deadline, in cui però non è stato diffuso alcun dettaglio relativo al suo ruolo. Epps ha già in passato avuto modo di far parte di un immenso franchise partecipando a Resident Evil: Apocalypse e Resident Evil: Extinction. Tra i suoi crediti passati un ruolo in Dolemite is My Name.

Il Marvel Universe della Sony di recente ha portato al cinema Morbius (qui la recensione) senza però ottenere buone recensioni, ciononostante il film è diventato una sorta di mini cult grazie al pubblico dell’intrattenimento home video.

MADAME WEB

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno da tempo iniziato a scrivere la sceneggiatura, mentre in cabina di regia S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders e Collateral) è da tempo collegata al film in chiave registica. Nel cast al momento sono confermati Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim, Celeste O’Connor, Emma Roberts, Mike Epps.

Il personaggio nei fumetti è nota come Cassandra Webb. E’ stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.

Il film sarà nelle sale Usa a partire dal 7 luglio 2023.