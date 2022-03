Acque Profonde: recensione del thriller con Ben Affleck su Prime Video

Posted on

Pomeriggio incandescente quello che ha riguardato quest’oggi l’attore Ben Affleck, accusato dalla stampa americana per aver perso le staffe in diretta tv, l’interprete del nuovo Batman ha infatti inveito contro la NFL durante la trasmissione sportiva. Ospite all’Any Given Wednesday with Bill Simmons, Affleck si è lasciato trasportare dal momento per dire ciò che pensava, senza