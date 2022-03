True Detective: in arrivo la quarta stagione dal titolo Night Country

Posted on

L’emittente televisiva HBO nella giornata di ieri ha rilasciato in via ufficiale una valanga di foto esclusive dall’attesa settima stagione della serie tv di culto Game of Thrones (Il Trono di Spade), ovviamente non si tratta di un trailer, ma dalle foto è possibile iniziare a farsi un’idea di quello che potrebbbe offrire questa nuova stagione.