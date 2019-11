Per la nostra rubrica Indie Movie Stars questa sera diamo uno sguardo a Yummy, lo zombie movie belga diretto da Lars Damoiseaux.

Attraverso il noto sito web Bloody Disgusting è apparso in rete il primo trailer di Yummy, un horror - dal forte sapore comico - che di certo non poteva mancare nella nostra rubrica dedicata ai prodotti semi-sconosciuti in giro per il web.

Diretto da Lars Bamoisaeux, il film Yummy contà su un cast formato da Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans, Benjamin Ramon e Annick Christiaens.

Una donna sceglie una clinica malandata dell'est Europa per ricorrere ad un'operazione di mastoplastica. Molto presto la donna ed i suoi amici scopriranno che nella clinica si fanno esperimenti non proprio normali.

In Belgio il film esordirà nelle sale a partire dal 18 dicembre 2019.