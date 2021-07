Fresco del successo ottenuto con Army of the Dead, il poliedrico regista Zack Snyder è pronto ad avventurarsi con Rebel Moon in un nuovo progetto dal forte sapore fantascientifico.

Secondo il The Hollywood Reporter, Zack Snyder dirigerà il progetto per Netflix, ma sarà coinvolto anche in chiave produttiva e sceneggiativa. Rebel Moon, infatti, sarà scritto dallo stesso Snyder in compagnia di Shay Hatten (Army of the Dead) e Kurt Johnstad (300), ed è descritto come un “un fantasy epico di fantascienza“. Questa è la sinossi preliminare del film:

“Una colonia pacifica ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione”.

Intervistato da THR sul progetto, Snyder ha svelato che il progetto Rebel Moon venne presentato tempo fa alla Lucasfilm come base narrativa per un ipotetico Star Wars Movie, ma ci fu il classico “nulla di fatto” con il passaggio dello studios di George Lucas alla Disney.