Dal 2022 i film Universal Pictures dopo il cinema saranno esclusiva Peacock

Universal Filmed Entertainment Group ha stretto un accordo di partnership con Peacock: i film dopo la sala saranno un’esclusiva del servizio digitale di proprietà NBCUniversal per quattro mesi.

L’accordo completo però sembra andare ben oltre l’esclusività da assegnare a Peacock. Il The Hollywood Reporter, infatti, spiega che l’obiettivo della Universal sarà quello di creare una sorta di licenza multipiattaforme della durata di 18 mesi a partire dal 2022. Nel dettaglio pare che i film Universal dopo l’uscita nelle sale saranno concessi in esclusiva a Peacock per 4 mesi, successivamente andranno per 10 mesi ad altri partner (ancora non resi noti), per poi passare ancora una volta per 4 mesi in esclusiva a Peacock.

Nell’accordo non figureranno soltanto i film targati Universal Pictures, ma anche quelli con etichette Focus Features, Illumination Entertainment e DWA. Infine, l’accordo prevederà la realizzazione di contenuti esclusivi da distribuire in esclusiva per Peacock. Ulteriori dettagli saranno rivelati in secondo tempo.

Tra i primi film Universal inclusi nell’accordo viene da pensare a Jurassic World: Dominion, Halloween Ends e un nuovo misterioso film diretto da Jordan Peele.