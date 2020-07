Zachary Quinto tra le voci di Invincible, la serie animata di Amazon

Amazon Studios prosegue lo sviluppo di Invincible, la serie animata tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley.

Questa notte Variety ha confermato che il colosso digitale ha messo sotto contratto Zachary Quinto e Khary Payton, i due attori faranno parte del team di doppiatori. La fonte ha aggiunto che Quinto (Star Trek: L'inizio) presterà la sua voce a Robot (uno degli alleati del protagonista), mentre Payton (The Walking Dead) la presterà a Black Samson (membro dell’alleanza di supereroi chiamata “Guardians of the Globe).

Gli altri doppiatori sono Steven Yeun, che darà voce al protagonista Mark Grayson, J.K. Simmons doppierà suo padre, l’alieno Omin-Man. Inoltre Sandra Oh (Killing Eve), Gillian Jacobs (Community), Seth Rogen (Kung Fu Panda), Walton Goggins (Ant-Man and the Wasp), Zazie Beetz (Joker) e Mark Hamill (Batman: The Animated Series).

La serie è prodotta da Skybound, con Simon Racioppa (Teen Titans) nelle vesti di showrunner. I produttori esecutivi della serie sono Racioppa, Kirkman e David Alpert, ed ancora Catherine Winder, e Justin & Chris Copeland. La prima stagione conterà 8 episodi della durata di circa un'ora. Invincible è programmato per debuttare in tutto il mondo su Amazon Prime Video in più di 200 paesi.

Co-creata da Kirkman e Walker, la graphic novel Invincible è una serie animata supereroistica che ruota attorno a Mark Grayson, un normale adolescente eccetto per il fatto che suo padre è il più potente supereroe della terra. Appena superati i diciassette anni, Mark inizia a sviluppare dei propri poteri ed entra sotto la tutela del padre. La serie è descritta come ricca di suspense, d’azione ed emozione, ma si basa su momenti commoventi pieni di amore, amicizia e umanità.