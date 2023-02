Il colosso Disney ha avviato il casting legato allo sviluppo della versione in live-action del classico dell’animazione Lilo & Stitch.

Questa notte il The Hollywood Reporter ha confermato l’ingaggio di Zach Galifianakis (Una Notte da Leoni) come primo attore del cast in costruzione del live-action Lilo & Stitch. Nessun dettaglio sul ruolo è stato rivelato al momento. Secondo la fonte, inoltre, il casting sarebbe da settimane alla ricerca di una giovanissima attrice per il ruolo di Lilo, ma anche di un’altra più grande per la sorella maggiore.

Il film, inizialmente affidato alla regia di Jon M. Chu, sarà diretto da Dean Fleischer Camp, regista del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On. Il budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari, con un uso misto di sequenze dal vivo – e quindi con attori reali – ed altre in digitale, una sorta di operazione svolta dalla Paramount con Sonic.

