Wonka: un primissimo sguardo al look scelto per Timothée Chalamet

Le riprese di Wonka, nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo “La Fabbrica di Cioccolato“, sono ben avviate, e da questa sera è anche possibile apprezzare il look scelto dai produttori per Timothée Chalamet.

Protagonista assoluto nelle sale di tutto il mondo con il kolossal sci-fi Dune (qui la recensione), il giovane astro Timothée Chalamet ha scelto di mostrare ai propri followers su Twitter il look che utilizzerà nel film Wonka come giovanissimo Willy Wonka, personaggio in passato portato già al cinema da Gene Wilder e Johnny Depp. Così come per le prime due precedenti incarnazioni cinematografiche, anche quella di Chalamet non mostra la lunga barba descritta dal romanziere Roald Dahl nei suoi racconti.

Ricordiamo che Wonka, che prenderà le distanze dai suoi predecessori per il forte legame con il genere musical, sarà diretto da Paul King (Paddington 2) su una sceneggiatura di Simon Rich, ed un un cast formato da Timothée Chalamet, Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Olivia Colman. In cabina di produzione ci sarà David Heyman (la saga di Harry Potter).

Warner Bros Pictures ha fissato l’uscita del film per il 17 marzo 2023.