Ghostface il solo protagonista del primo poster del nuovo Scream

Il franchise horror Scream è pronto a tornare al cinema con un quinto capitolo a partire da gennaio 2022, a tal proposito il primo poster è stato mostrato ai fan.

Questa sera la Paramount Pictures ha diffuso il primo poster di Scream, titolo scelto dai produttori per il quinto atteso capitolo della saga legata al celebre villain Ghostface, ma questo sarà solo il primo di tanti contenuti promozionali in via di lancio in rete. Il primo poster dovrebbe, infatti, anticipare di qualche giorno quello del primo trailer, o almeno questa sembrerebbe la scelta di Paramount.

SCREAM

PRODUZIONE: Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. I due filmmake, con Chad Villela figurano anche come produttori. La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Il co-creatore della saga Kevin Williamson sarà produttore escutivo. La produzione è firmata da Spyglass Media Group. CAST: Dylan Minnette (Goosebumps), Mason Gooding (Let It Snow), Kyle Gallner (Ghosts of War), Jasmin Savoy Brown (“Love”) e Mikey Madison (Once Upon a Time in Hollywood) si aggiungono al cast storico formato da Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, con loro anche Jack Quaid (“The Boys”), Melissa Barrera (“In The Heights”) e Jenna Ortega (“You”). DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 14 gennaio 2022.