Da Westworld a House of the Dragon, le novità 2022 di HBO Max in un video

HBO Max ha diffuso un video preview dedicato alla programmazione del prossimo anno, con sequenze inedite da serie quali Westworld e House of the Dragon.

Attesa dai molti “orfanelli” di Game of Thrones, la serie prequel House of the Dragon è senza dubbio l’evento televisivo tra i più attesi in assoluto, e HBO Max sa benissimo di avere nelle mani un potenziale successo capace di tenere vivo il clamore legato al grande universo narrativo tratto dai racconti dello scrittore George R.R. Martin.

Ma il 2022 del celebre servizio digitale conterà anche sulle nuove stagioni di serie di assoluto valore quali Westworld, Raised by Wolves e Queste Oscure Materie, serie potenzialmente in grado di regalarsi una nuova stagione ricca di premi. Ed ancora occhio a Peacemaker (spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida), al reboot di Gossip Girl ed altri prodotti interessanti. Tutto questo senza dimenticare l’approdo in piattaforma dei film di successo quali Free Guy, The Last Duel e Fast and Furious 9.

Ma diamo uno sguardo al video preview qui di seguito: