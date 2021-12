Michael Keaton sarà ancora Batman nel film HBO Max su Batgirl

Il Batman di Michael Keaton sarà una sorta di costante nel prosieguo del DC Extended Universe del nuovo corso WarnerMedia, a confermarlo la sua presenza anche in Batgirl.

Dopo una serie di voci più o meno affidabili venute fuori all’inizio della settimana, è arrivata questa sera la conferma “quasi ufficiale” proveniente dal solito affidabilissimo The Hollywood Reporter. L’attore Michael Keaton tornerà pertanto ad indossare il mantello di Batman, oltre che nel nuovo cinecomic dedicato a Flash, anche nel Batgirl, le cui riprese sono partite da poco, in arrivo su HBO Max. La fonte, però, non conferma se quello di Keaton sarà o meno l’unico Cavaliere Oscuro della trama.

Come noto, il Batman di Keaton tornerà in The Flash ben tre decenni dopo i due cinecomic diretti da Tim Burton tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. Nel film diretto da Andy Muschietti, però, dividerà lo schermo con l’altro Batman del DCEU, ossia quello interpretato fino ad oggi da Ben Affleck.

BATGIRL

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah su uno script firmato da Christina Hodson. Warner Bros produrrà la pellicola indirizzandola però solo su HBO Max. CAST: Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser, Michael Keaton. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA FUMETTO: Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.