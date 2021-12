Box Office – 750 milioni in una settimana per Spider-Man: No Way Home

La corsa al botteghino di Spider-Man: No Way Home non accenna a rallentare, il cinecomic è ora giunto a quota 750 milioni nel Box Office Worldwide in soli 7 giorni.

Dopo aver letteralmente frantumato le previsioni degli analisti (comunque già molto positive), stravinto i Box Office di mezzo mondo e dato il benservito ad Avengers: Endgame nel computo degli incassi del primo lunedì di programmazione nordamericano, Spider-Man: No Way Home (la recensione) si appresta a regalarsi un Natale ancor più incredibile.

Nel suo primo martedì di programmazione post-weekend d’esordio, infatti, il nuovo Spider-Man movie ha raccolto un nuovo score da 31.4 milioni di dollari (-15% rispetto al giorno precedente), ed ora ha raggiunto la quota complessiva nel Box Office Usa di 328.7 milioni in soli 5 giorni, con la prospettiva dei 500 milioni entro la prossima domenica (Fonte: Deadline). Andando poi a valutare gli incassi mondiali, Spider-Man: No Way Home ha raggiunto l’incredibile cifra di 751 milioni di dollari in soli 7 giorni, divenendo così il terzo film capace di raggiungere la quota dei 700 milioni dallo scoppio della pandemia.

I mercati internazionali che hanno più contribuito al raggiungimento di 422 milioni di dollari nel Box Office International sono Regno Unito (57.2 milioni), Messico (41.4 milioni), Corea del Sud (27.1 milioni), Francia (26.2 milioni), Brasile (24.4 milioni), Australia (24 milioni), India (21.8 milioni), Russia (20.3 milioni) e Italia (14.9 milioni), Germania (13.8 milioni).