Watch Dogs: al via le riprese del film ispirato al videogame

E’ ufficialmente partita la produzione del film ispirato al celebre videogame UbiSoft “Watch Dogs“.

Ad annunciare l’inizio delle riprese è stato il regista Mathieu Turi attraverso il suo account Instagram. L’immagine rilasciata mostra il classico ciak di scena con il titolo del film in bella vista. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento Turi dirigerà nel film Tom Blyth (Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) in coppia con Sophie Wilde (Talk to Me).

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Watch Dogs sarà diretto da regista francese Mathieu Turi, mentre Christie LeBlanc ha scritto la bozza originale poi revisionata da Victoria Bata. Yariv Milchan, Presidente e CEO di New Regency, e Natalie Lehmann, Presidente del settore Motion Pictures e Television di New Regency, produrranno il film insieme a Margaret Boykin, Responsabile dei contenuti di Ubisoft Film & Television.

Watch Dogs è un videogioco action-adventure del 2014, sviluppato da Ubisoft Bucharest e pubblicato da Ubisoft. La privacy e il controllo delle informazioni sono la base su cui poggia la sua trama. Nel gioco, i sistemi di automazione statunitensi non si limitano alle telecamere e alla raccolta dati, ma osservano e tracciano ogni singola persona munita di cellulare, webcam o altri dispositivi collegati alla rete di casa, un po’ come raccontato nel romanzo 1984 di George Orwell. Le informazioni valgono quindi più della vita stessa e creano un circolo vizioso di violenza in cui l’obiettivo dei personaggi è il possesso di dati sensibili. [via Wikipedia]

Correlati