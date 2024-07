Prime Video ha cancellato Outer Range dopo due stagioni

Lo streamer Prime Video ha deciso di cancellare la serie sci-fi Outer Range dopo solo due stagioni.

Con il lancio della seconda stagione fissato per lo scorso 16 maggio, la serie con protagonista Josh Brolin a quanto pare non tornerà per una terza stagione. La decisione è stata confermata poche ore fa attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter.

Nonostante abbia mai avuto i numeri di serie di successo quali “Fallout” e “Reacher“, il western/sci-fi Outer Range si è ben comportata nel tempo che è stata programmata su Prime Video. Di fatto la prima stagione ha ottenuto cinque settimane nella classifica Nielsen delle prime 10 serie originali in streaming, mentre la seconda tre settimane in classifica (almeno fino al 2 giugno). E’ evidente che le tematiche sci-fi ambientate in un’atmosfera western non hanno convinto Amazon a tal punto da puntare ad una terza stagione.

Outer Range e le note di produzione

La serie è stata creata da Brian Watkins, con lui gli executive producer Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Tony Krantz, Amy Seimetz, Lawrence Trilling e Plan B Entertainment per Amazon Studios. Gli executive producer per Plan B Entertainment sono Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt.

I nuovi episodi vedono come showrunner e produttore esecutivo Charles Murray. Il cast di Outer Range S2 comprende, oltre che Josh Brolin, anche Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton.

Royal Abbott (Josh Brolin) è un allevatore del Wyoming che passa la vita a lottare per la sua terra e per la sua famiglia. Roy è a conoscenza di un misterioso buco che si trova all’interno del loro pascolo. L’umore di Roy sembra peggiorare dopo l’arrivo di Autumn (Imogen Poots), una vagabonda che sembra avere un legame con il ranch degli Abbott. La famiglia Abbott ha da poco dovuto fare i conti con la scomparsa della nuora di Roy, Rebecca, e nuove ombre si affacciano all’orizzonte con Wayne Tillerson (Will Patton) che cerca di impossessarsi della loro terra.

Correlati